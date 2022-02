Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Orne

Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages, 26 mai 2022, Longny les Villages. Fête de l’Ascension à Marchainville MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages

2022-05-26 14:00:00 – 2022-05-26 19:00:00 MARCHAINVILLE Le Bourg

Longny les Villages Orne Le Comité des fêtes de Marchainville vous propose un concours de pétanque le jeudi de l’Ascension dans après midi, une repas dansant le samedi soir et un vide grenier toute la journée du dimanche. Le Comité des fêtes de Marchainville vous propose un concours de pétanque le jeudi de l’Ascension dans après midi, une repas dansant le samedi soir et un vide grenier toute la journée du dimanche. +33 6 99 16 42 35 Le Comité des fêtes de Marchainville vous propose un concours de pétanque le jeudi de l’Ascension dans après midi, une repas dansant le samedi soir et un vide grenier toute la journée du dimanche. MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Longny les Villages, Orne Autres Lieu Longny les Villages Adresse MARCHAINVILLE Le Bourg Ville Longny les Villages lieuville MARCHAINVILLE Le Bourg Longny les Villages Departement Orne

Longny les Villages Longny les Villages Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longny-les-villages/

Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages 2022-05-26 was last modified: by Fête de l’Ascension à Marchainville Longny les Villages Longny les Villages 26 mai 2022 Longny-les-Villages Orne

Longny les Villages Orne