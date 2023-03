Fête de l’ASCB Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret Venez vous amuser en famille et découvrez le Koh Lanta de l’ASCB le 17juin 2023 au stade de Boismorand ! (Repas champêtre le soir)

Infos et inscriptions auprès de Patrick David au 06.12.52.32.58. Fête de l’ASCB +33 6 12 52 32 58 Pixabay

