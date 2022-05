FETE DE L’ARTISANAT Valras-Plage Valras-Plage Catégories d’évènement: Hérault

Valras-Plage

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-08 19:00:00

Valras-Plage Hérault Près de 90 exposants, artisans et producteurs seront présents pour la fête de l’artisanat. Tourneur sur bois, artisans d’art, acier brossé, bijoux, couture zéro déchet mais aussi vignerons, apiculteurs, maître cirier, charcutier, ostréiculteurs, fromagers, savonniers ou encore brasseurs proposeront des démonstrations, des animations mais aussi des dégustations.

Présence d’une mini-ferme le samedi, Sébastopol l’homme orchestre, Toff le triporteur ou encore des échassiers et mascottes assureront le spectacle dimanche.

Le parrain de l’événement, Curd Ridel, auteur de bande dessinée, dédicacera ses ouvrages.

