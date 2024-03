Fête de l’artisanat et du commerce Vignes, dimanche 7 avril 2024.

Fête de l’artisanat et du commerce Vignes Pyrénées-Atlantiques

Décoration, bijoux, bien-être, logement insolite, artisans locaux, artiste peintre, produits locaux, et bien plus encore ! Buvette et restauration sur place (bénéfices reversés à l’association Marley au pays de West). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle des fêtes

Vignes 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Fête de l’artisanat et du commerce Vignes a été mis à jour le 2024-03-20 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN