Fête de l’artisanat et des vieux métiers Festival des Genêts d’Or Bannalec, dimanche 4 août 2024.

Exposition de matériel ancien, démonstration de fauchage de blé, battage à l’ancienne (fléau, manège…) arrachage et vente de pommes de terre, démonstration de vieux métiers sabotier, cordier, lavantières, vannier…

Marché d’artisanat d’art et vente de produits du terroir.

Concours de jeux bretons inter-quartier et associations.

Bar Café Crêpes Frites Chipos/merguez .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 10:00:00

fin : 2024-08-04 21:00:00

Lieu-dit Stang Huel

Bannalec 29380 Finistère Bretagne jeanlouis.jaouen@orange.fr

