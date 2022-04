FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA BROCANTE Baccarat Baccarat Catégories d’évènement: Baccarat

Meurthe-et-Moselle

FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA BROCANTE Baccarat, 26 juin 2022, Baccarat. FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA BROCANTE Baccarat

2022-06-26 06:00:00 06:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00

Baccarat Meurthe-et-Moselle Baccarat Comme chaque année, le comité des fêtes organisela fête de l’artisanat et de la brocante place du Général Leclerc. Animation musicale, restauration et buvette sur place. georges.dulac54@orange.fr +33 3 83 72 22 98 Ville de Baccarat

Baccarat

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: Baccarat, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Baccarat Adresse Ville Baccarat lieuville Baccarat Departement Meurthe-et-Moselle

Baccarat Baccarat Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baccarat/

FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA BROCANTE Baccarat 2022-06-26 was last modified: by FÊTE DE L’ARTISANAT ET DE LA BROCANTE Baccarat Baccarat 26 juin 2022 baccarat Meurthe-et-Moselle

Baccarat Meurthe-et-Moselle