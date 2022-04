Fête de l’artichaut Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Fête de l'artichaut Saint-Pol-de-Léon, 17 juillet 2022, Saint-Pol-de-Léon.
Place de l'Évêché Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville

2022-07-17 09:30:00 – 2022-05-06 18:00:00

Saint-Pol-de-Léon Finistère Organisé par La Confrérie de l’artichaut de Bretagne. Groupes de musiques et de danses traditionnelles, anciennes machines agricoles avec l’Association Tad Coz, intronisation de nouveaux membres… confrerie.artichaut@gmail.com http://confrerie-artichaut-bretagne.blogspot.com/ Organisé par La Confrérie de l’artichaut de Bretagne. Groupes de musiques et de danses traditionnelles, anciennes machines agricoles avec l’Association Tad Coz, intronisation de nouveaux membres… Place de l’Évêché Cour d’honneur de l’Hôtel de Ville Saint-Pol-de-Léon

Finistère, Saint-Pol-de-Léon
Place de l'Évêché Cour d'honneur de l'Hôtel de Ville Saint-Pol-de-Léon

