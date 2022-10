Fête de l’art à la Manufacture Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Les Moyens du Bord proposent de fêter l’Art, le temps d’une journée, en investissant la cour d’honneur de la Manufacture des Tabacs. Au programme : marché de l’art, ateliers, rencontres, animations, buvette et bien plus encore. FOCUS SUR LE MARCHÉ DE L’ART

Vous y trouverez différentes techniques relatives au multiple : petites éditions, livres d’artiste, gravures, photographies, sérigraphies, etc. Des propositions variées et originales avec une diversité de prix, pour que les œuvres et productions soient accessibles à toutes et tous. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 62 39 39 http://www.lesmoyensdubord.wordpress.com/fete-de-lart-a-la-manufacture-des-tabacs/ La Manu 41 Quai du Léon Morlaix

