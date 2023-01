Fête de l’arrivée du Saint Curé Ars-sur-Formans Ars-sur-Formans Office de Tourisme Ars-Trévoux Ars-sur-Formans Catégories d’Évènement: Ain

Ain Ars-sur-Formans Comme chaque année, en février, nous fêtons l’arrivée de Jean Marie Vianney à Ars.

Samedi 11 février : marche diocésaine pour les Vocations

Dimanche 12 février : Fête de l’arrivée du Saint à la basilique http://www.arsnet.org/ Ars-sur-Formans

