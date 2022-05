Fête de l’Arbre Petit Bois, 25 septembre 2022, Sequedin.

Fête de l’Arbre

Petit Bois, le dimanche 25 septembre à 10:00

De nombreux stands et activités basés sur le bois, l’artisanat, le jeu et la nature créeront l’évènement. La journée sera également ponctuée d’animations tout public. Mathieu Boudelle nous emmènera au travers de ses balades créatives et sensibles à la recherche des trésors patrimoniaux et naturels de Sequedin. Dans l’après-midi, la Cie Chamane prendra place au centre du petit bois avec « Chut ! L’arbre » un spectacle drôle, ludique et participatif permettant de sensibiliser les plus jeunes et les adultes à l’environnement, au respect de la nature et à l’importance des arbres et des forêts.

Gratuit – tout public

Une grande Fête de l’arbre clôturera l’édition de Lille 3000 Utopia à Sequedin

Petit Bois rue d’Hallennes – 59320 Sequedin Sequedin Nord



