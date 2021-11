Fête de l’arbre Ferrière-sur-Beaulieu, 27 novembre 2021, Ferrière-sur-Beaulieu.

Fête de l’arbre Ferrière-sur-Beaulieu

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-27 18:00:00

Ferrière-sur-Beaulieu Indre-et-Loire Ferrière-sur-Beaulieu

À l’occasion de la Ste Catherine, nous vous proposons de fêter l’arbre et d’en profiter pour venir découvrir en famille notre lieu pilote autour de la biodiversité.

Journée portes ouvertes où deux visites sont organisées à 14h00 et 16h00 au départ de la ferme.

Prévoir tenue adaptée à l’automne dans les champs.

Notre pépinière organisera sa première vente d’arbres et arbustes pour vos jardins, nous vous proposerons des petits fruits rouges, des arbres de haies et des arbres fruitiers. Entrée libre et gratuite.

Pass sanitaire obligatoire.

lauvraylabretigniere@hotmail.com +33 6 32 33 49 83

dernière mise à jour : 2021-11-16 par