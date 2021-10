Queaux place de l'église 86150 Queaux Queaux, Vienne fête de l’arbre et des plantes place de l’église 86150 Queaux Queaux Catégories d’évènement: Queaux

place de l’église 86150 Queaux, le jeudi 11 novembre à 09:00

Foire aux plantes et aux arbres, marché de producteurs, légumes. Démonstration de taille et de greffe par les Croqueurs de Pommes. Pressoir et vente de jus de pommes.

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-11T09:00:00 2021-11-11T17:00:00

