Aude Comme chaque premier dimanche de décembre depuis déjà plusieurs années, c’est La fête de l’arbre ! Le lycée Charlemagne de Carcassonne est heureux d’accueillir dans ces locaux la fête de l’arbre. En effet, Nature & Progrès organise chaque année en partenariat avec Arbres & Paysages 11 ce bel évènement.

La thématique cette année tournera autour de l’Agroforesterie. Au programme : Ateliers découverte, expositions, conférences et tables rondes Rendez-vous de 10 H à 18h Hau lycée Charlemagne pour cultiver la biodiversité, choisir vos arbres auprès des pépiniéristes présents. foire@np11.org +33 6 51 52 27 23 https://np11.org/fete-de-l-arbre-carcassonne/ Carcassonne

