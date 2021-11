Le Taillan-Médoc Le Taillan Médoc Gironde, Le Taillan-Médoc Fête de l’arbre au Taillan-Médoc Le Taillan Médoc Le Taillan-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Le Taillan-Médoc

Fête de l'arbre au Taillan-Médoc Le Taillan Médoc, 4 décembre 2021

Le Taillan Médoc, le samedi 4 décembre à 10:00

Les enfants nés en 2021 auront une parcelle dédiée, où un arbre sera planté pour chaque bébé. Distribution de plants (1 arbre, 2 arbustes) aux habitants inscrits (inscription sur [_L’arbre en fête_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)_)_ Tout public Plus d’infos : [[http://www.taillan-medoc.fr/](http://www.taillan-medoc.fr/)](http://www.taillan-medoc.fr/) _Dans le cadre de la semaine de_ [_L’arbre en fête_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Actualites/L-arbre-en-fete-29-novembre-5-decembre)_, un événement Bordeaux Métropole._

Gratuit

Inauguration de la parcelle "1 arbre = 1 naissance".

2021-12-04T10:00:00 2021-12-04T23:59:00

