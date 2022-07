Fête de l’arbre à Saint-Ferme

Fête de l’arbre à Saint-Ferme, 9 octobre 2022, . Fête de l’arbre à Saint-Ferme



2022-10-09 – 2022-10-09 EUR 0 0 Saint-Ferme organise sa 2ème Fête de l’arbre !

Après une première édition réussie en octobre dernier, Saint-Ferme vous propose une nouvelle journée de rencontre et de fête, le dimanche 9 octobre, autour de l’abbaye. Au programme : plantations, stands divers, expositions et conférences. Saint-Ferme organise sa 2ème Fête de l’arbre !

Après une première édition réussie en octobre dernier, Saint-Ferme vous propose une nouvelle journée de rencontre et de fête, le dimanche 9 octobre, autour de l’abbaye. Au programme : plantations, stands divers, expositions et conférences. +33 6 85 87 71 60 Saint-Ferme organise sa 2ème Fête de l’arbre !

Après une première édition réussie en octobre dernier, Saint-Ferme vous propose une nouvelle journée de rencontre et de fête, le dimanche 9 octobre, autour de l’abbaye. Au programme : plantations, stands divers, expositions et conférences. Gironde Tourisme dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville