Fête de l’arbre à Douelle Douelle, 12 novembre 2022, Douelle.

2022-11-12 – 2022-11-13

Les ateliers, dans la cour de la mairie :

Fabrication de ganivelles de 11h à 16h : atelier pratique proposé par l’association Cœur de Forêt en partenariat avec le PETR Grand Quercy,

Fabrication de cuillères en bois (3 personnes par atelier), avec Dominique Ayral Créations (46090 Flottes 06-24-37-88-38),

Démonstration de tournage sur bois par Alain Boussac.

Autres animations et exposants :

Pépiniéristes, rue de la Mairie :

Les bois de Nouzilles : arbres et arbustes fruitiers (Yohan Henault, St Perdoux 06-95-18-19-32)

Jardins de campagne : plantes comestibles et utiles au jardin (St-Julien-de-L. 06-73-20-52-04)

Mycéliums du Quercy : plants truffiers (Didier Lafage, Montauban 07-83-95-71-54 / 06-83-48-83-83)

Comptoir Naucellois : balais en paille de sorgho, désherbant bio… (Pierre Peignot, Naucelle 06-15-79-74-44)

Au foyer rural :

Les Croqueurs de pommes du Haut-Quercy (Miers, croqueursdepommes.haut-quercy@orange.fr)

Fleurs séchées : Les Fleurs du Moulinat, Anne Jalaber (Douelle, 06-77-14-19-71)

Sculpteur créateur de meubles : Frédéric Boiron (Sabadel-Lauzès, fredericboiron.com / 06-62-61-56-06)

Mélafabrique : Mélanie Lecomte, luminaires et décoration (Puy-L’Evêque, 06-32-67-70-79)

Formation à la création de jardins et à l’agroforesterie (CFAA / CFPPA du Lot, Lacapelle-Marival, 06-88-71-98-51)

Tourneur sur bois : Georges Defait (Montgesty, 06-75-44-11-70)

Jeux en bois artisanaux : La Bateleuse (St-Projet, 06-61-05-91-21)

Stand de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO, 05-65-22-28-12)

Ebéniste : Jean Berson (Grézels, 06-66-45-81-47)

L’apprenti-sage : jeux et jouets en bois (Cahors, 06-62-70-68-85)

Librairie Racines (Prayssac, 05-65-53-61-62)

Peintre et sculpteur d’oiseaux : Bastien Lemaitre (Catus, 07-68-29-82-61)

Archives et objets mémoire autour du métier de chaisier : Roland Burg (Douelle)

Place de l’école

Démonstration Les Fustes d’Olt : Pierre Mériguet (Prayssac, 06-11-82-27-33)

Fabrication de jus de pommes par les Croqueurs de pommes

Restauration sur la Place de l’Ecole proposée par Luan Thaï (cuisine thaïlandaise) et par la Roudoulette (buvette et cuisine végétarienne locale et sauvage).

Renseignements : 06-74-60-88-09 / 06-11-25-12-94

Samedi 12 novembre à 20h30 au foyer « Hêtre et avoir », film documentaire (1h00), débat animé par Yann Clément, technicien forestier au CNPF, et Pascal Mathieu, auteur du livre « Slow Forêt ». Vin chaud offert.

Dimanche 13 novembre :

– 8h30 : Café d’accueil offert (foyer, cour de la mairie)

– 9h : Randonnée dans le village avec les Hiron’Douelle (association de protection de la Nature, 06-76-98-51-71), à la découverte des arbres du village, par Carole Clément

– 14h30 : Conférence sur la biodiversité des arbres et des sols, animée par Céline Emberger du CEN d’Occitanie et Yann Clément du CNPF (salle de l’ancienne mairie)

– 15h30 : Conte « La noix » (bibliothèque)

– 16h45 : Tirage de la « tombol’arbre » (au foyer, nombreux lots)

Douelle

