Fête de l’arbre – 7 et 8/5 Centre Gustave Engrand Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Fête de l’arbre – 7 et 8/5 Centre Gustave Engrand, 7 mai 2022, Lille. Fête de l’arbre – 7 et 8/5

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Centre Gustave Engrand

Envie de prendre l’air ? La Commune d’Hellemmes organisera les 7 et 8 mai prochains une grande Fête de l’Arbre et de la Nature au sein du parc Engrand. Deux jours de manifestations gratuites pour permettre à tous les publics de vivre une expérience au contact de la Nature. Au programme : visites guidées, activités, animations familiales et épreuves d’habileté dans les arbres à l’occasion du championnat régional des arboristes-grimpeurs. Tout sur : [https://www.hellemmes.fr/Actualites/Fete-de-l-arbre-Championnat-Regional-Nord-Est-des-arboristes-grimpeurs-7-et-8-5](https://www.hellemmes.fr/Actualites/Fete-de-l-arbre-Championnat-Regional-Nord-Est-des-arboristes-grimpeurs-7-et-8-5) Fête de l’arbre – Championnat Régional Nord-Est des arboristes-grimpeurs – 7 et 8/5 Centre Gustave Engrand 208 rue Faidherbe Hellemmes Lille Hellemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T18:00:00;2022-05-08T14:00:00 2022-05-08T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Centre Gustave Engrand Adresse 208 rue Faidherbe Hellemmes Ville Lille lieuville Centre Gustave Engrand Lille Departement Nord

Centre Gustave Engrand Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Fête de l’arbre – 7 et 8/5 Centre Gustave Engrand 2022-05-07 was last modified: by Fête de l’arbre – 7 et 8/5 Centre Gustave Engrand Centre Gustave Engrand 7 mai 2022 Centre Gustave Engrand Lille lille

Lille Nord