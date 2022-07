Fête de l’AOP Volaille de Bresse et rencontre AutomotoRétro Louhans Louhans Catégories d’évènement: Louhans

Saône-et-Loire Louhans EUR 19 19 Radio Bresse, le Club du Rotary et le Club du Kiwanis, qui organisent la Fête de l’AOC – Volaille de Bresse, s’associent pour une nouvelle édition avec l’Association Centre Est du Véhicule Ancien (ACEVA) pour proposer un double événement : une fête de l’AOC en version panier gourmand et un grand rassemblement de véhicules anciens.

De 9h à 17h – Place de la Charité (côté foirail) Rencontre AutomotoRétro avec des animations, expositions, démonstrations dynamiques, parades en ville, baptêmes auto, tombola.

De 11h30 à 16h – Place de la Charité Panier gourmand AOC (19 €).

