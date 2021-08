Paris Marché Bourse île de France, Paris Fête de l’animal en ville – Place de la Bourse Marché Bourse Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Fête de l’animal en ville – Place de la Bourse Marché Bourse, 9 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 9 octobre 2021

de 11h à 18h

gratuit

Pour sa 3e édition, la Fête de l’animal en ville réunira une vingtaine d’associations et de professionnels œuvrant pour les animaux. L’occasion de découvrir leurs activités et d’assister à des démonstrations. Programme complet à venir prochainement

Événements -> Fête / Parade Marché Bourse Place de la Bourse Paris 75002

3 : Bourse (23m) 8, 9 : Grands Boulevards (339m)

Contact :Ville de Paris https://www.facebook.com/parisnature https://twitter.com/parisnature Événements -> Fête / Parade Paris nature;Ados;Plein air;En famille

Date complète :

2021-10-09T11:00:00+02:00_2021-10-09T18:00:00+02:00

Olivier Rat/Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Marché Bourse Adresse Place de la Bourse Ville Paris lieuville Marché Bourse Paris