Fête de l'Ane Saint-Paul, 14 mai 2022

Rdv de 9h à 19h dans le bourg le dimanche. Randonnée à 14h30 et pot de l’amitié à l’arrivée au four à pain le samedi. Restauration et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 15 27 48 66 ou daniel.michel63@sfr.fr

30ème anniversaire de la traditionnelle fête de l’âne avec présentation de différentes espèces d’ânes, parcours de maniabilité, course attelée.

Diverses animations (Artisanat et traditions, exposition de peintures, Randonnée, présentation asine, foire artisanale, C’Rigolo maquillage pour petits et grands, Diapason Banda , épreuves de maniabilité, course attelée..).

