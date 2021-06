Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-et-Loirac Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac Fête de l’âne Jau-Dignac-et-Loirac Jau-Dignac-et-Loirac Catégories d’évènement: Gironde

Jau-Dignac-et-Loirac

Fête de l’âne Jau-Dignac-et-Loirac, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Jau-Dignac-et-Loirac. Fête de l’âne 2021-07-24 – 2021-07-25

Jau-Dignac-et-Loirac Gironde Jau-Dignac-et-Loirac EUR Au programme de cette animation:

-Balade à dos d’ânes ou balade en main Attelage

-Démonstration de parcours

-Ateliers initiatiques au bât et à la médiation

-Marché de producteurs

-Atelier collecte des déchets avec les ânes

-Buvette et restauration sur place

Sur réservation Au programme de cette animation:

-Balade à dos d’ânes ou balade en main Attelage

-Démonstration de parcours

-Ateliers initiatiques au bât et à la médiation

-Marché de producteurs

-Atelier collecte des déchets avec les ânes

-Buvette et restauration sur place

Sur réservation +33 6 42 23 43 31 Au programme de cette animation:

-Balade à dos d’ânes ou balade en main Attelage

-Démonstration de parcours

-Ateliers initiatiques au bât et à la médiation

-Marché de producteurs

-Atelier collecte des déchets avec les ânes

-Buvette et restauration sur place

Sur réservation dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Jau-Dignac-et-Loirac Étiquettes évènement : Autres Lieu Jau-Dignac-et-Loirac Adresse Ville Jau-Dignac-et-Loirac lieuville 45.40907#-0.99808