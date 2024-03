FÊTE DE L’ÂNE Chauvé, samedi 25 mai 2024.

FÊTE DE L’ÂNE Chauvé Loire-Atlantique

La célèbre fête de l’âne est de retour ! Promenade en carriole, parcours d’agilité à faire avec son âne et beaucoup d’autres jeux sur le thème de l’âne. Rendez-vous à Chauvé le dernier samedi de mai !



On aime tous ces petites bêtes à poils qui sont si sympathique et si douce ! Les enfants les adorent !

C’est quoi la Fête de l’âne ? C’est un évènement convivial qui célèbre ce quadrupède de manière originale !

3 bonnes raisons de participer à ce rendez-vous incontournable :

Tout au long de la journée il y a des animations prévues pour toutes la famille, petits et grands pourront passer un moment vraiment sympa !

Profiter d’une balade au grand air à dos d’âne

Découvrir la campagne en carriole

Participer à de nombreuses animations et s’amuser avec des jeux pour tous les âges

Pratique :

Cette journée est une fête familiale et champêtre

Musiques et concerts animeront l’après-midi et la soirée

Pour les gourmands un bar et une restauration sur place seront proposés

Ce rendez-vous est adapté aux personnes en situation de handicap



Programme à venir

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Chauvé .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 14:00:00

fin : 2024-05-25

2 La Basse Chantrie

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire Association.Liane@club-internet.fr

L’événement FÊTE DE L’ÂNE Chauvé a été mis à jour le 2024-03-11 par eSPRIT Pays de la Loire