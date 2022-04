FETE DE L’ANE Chauvé Chauvé Catégories d’évènement: Chauvé

Chauvé Loire-Atlantique Une fête familiale dans un cadre champêtre. Convivialité, ambiance joviale, de quoi passer un très beau moment en famille ! Accueil des personnes en situation de handicap. Entrée libre et gratuite.

Les animations et activités sont payantes avec des carnets de tickets à petits prix : promenades, parcours, jeux. Buvette et stands pâtisserie. La célèbre fête de l’âne est de retour ! Promenade en carriole, parcours d’agilité à faire avec son âne et beaucoup d’autres jeux sur le thème de l’âne.

association.liane@laposte.net +33 6 13 29 27 53 https://www.association-liane.org/ Une fête familiale dans un cadre champêtre. Convivialité, ambiance joviale, de quoi passer un très beau moment en famille ! Accueil des personnes en situation de handicap. Entrée libre et gratuite.

