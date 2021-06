Clamecy Clamecy Clamecy, Nièvre Fête de l’Andouillette Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Fête de l’Andouillette Clamecy, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Clamecy. Fête de l’Andouillette 2021-07-02 – 2021-07-03

Clamecy Nièvre Venez à la fête de l’andouillette! Une fête traditionnelle et très conviviale.

Au programme des concerts aux Café de France, Le Commerce, A mon Oncle Benjamin, Brasserie de la Canoterie et de la restauration. Venez à la fête de l’andouillette! Une fête traditionnelle et très conviviale.

