Fête de l’Andouille Saint-Gondon, 15 mai 2022, Saint-Gondon.

Fête de l’Andouille Saint-Gondon

2022-05-15 – 2022-05-15

Saint-Gondon Loiret Saint-Gondon

La fête de l’andouille organisée par le comité des fêtes de Saint-Gondon aura lieu le dimanche 15 mai !

À cette occasion, l’association Saint Gondon Patrimoine Historique sera présente pour vous présenter des documents historiques (dont le plus ancien date de 1649) et leur nouvelle publication, le Livret sur le Prieuré qui sera en vente.

Plus d’information sur leur site : http://saintgondon.free.fr

Fête de l’Andouille

comitedesfetes.stgondon@orange.fr http://comitedesfetes-saintgondon.asso-web.com/

Saint-Gondon

