Fête de L’Andouille Guémené-sur-Scorff, samedi 24 août 2024.

Fête de L’Andouille Guémené-sur-Scorff Morbihan

La Fête de l’Andouille dans sa formule originale mêlant folklore et gastronomie locale !

Initiée il y a plus de 20 ans par les membres de la confrérie de l’andouille, la Fête de l’Andouille s’inscrit comme fer de lance de la promotion de son produit artisanal, de la cité guémenoise et aussi de sa proche région.

La notoriété de notre fête s’inscrit dans les grandes manifestations estivales du département pour s’étendre bien au-delà du Grand Ouest. Nous nous devons de faire perdurer cette fête, pour la population locale, les visiteurs et pour la renommée de notre produit phare l’andouille! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24

fin : 2024-08-25



Guémené-sur-Scorff 56160 Morbihan Bretagne communication.feteandouille@gmail.com

