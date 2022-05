Fête de l’Amitié Sannois Sannois Catégories d’évènement: Sannois

Val-d'Oise

Fête de l’Amitié Sannois, 15 mai 2022, Sannois. Fête de l’Amitié Rond-point de la Tour du Mail Maison Saint Jean – Fondation Apprentis d’Auteuil Sannois

2022-05-15 – 2022-05-15 Rond-point de la Tour du Mail Maison Saint Jean – Fondation Apprentis d’Auteuil

Sannois Val-d’Oise Sannois Événement traditionnel à Sannois, la fête de l’amitié est organisée par la Maison Saint Jean de la Fondation Apprentis d’Auteuil au bénéfice de son action. C’est un jour de fête pour les petits et les grands avec une multitude d’activités et d’animations. pauline.spinas-beydon@apprentis-auteuil.org +33 1 34 11 46 46 Rond-point de la Tour du Mail Maison Saint Jean – Fondation Apprentis d’Auteuil Sannois

dernière mise à jour : 2022-04-24 par

Détails Catégories d’évènement: Sannois, Val-d'Oise Autres Lieu Sannois Adresse Rond-point de la Tour du Mail Maison Saint Jean - Fondation Apprentis d'Auteuil Ville Sannois lieuville Rond-point de la Tour du Mail Maison Saint Jean - Fondation Apprentis d'Auteuil Sannois Departement Val-d'Oise

Sannois Sannois Val-d'Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sannois/

Fête de l’Amitié Sannois 2022-05-15 was last modified: by Fête de l’Amitié Sannois Sannois 15 mai 2022 sannois val d'oise

Sannois Val-d'Oise