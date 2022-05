FÊTE DE L’AMITIÉ MUSICALE – BAL Hettange-Grande Hettange-Grande Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE

Moselle

FÊTE DE L’AMITIÉ MUSICALE – BAL Hettange-Grande, 4 juin 2022, Hettange-Grande. FÊTE DE L’AMITIÉ MUSICALE – BAL Hettange-Grande

2022-06-04 – 2022-06-04

Hettange-Grande Moselle Hettange-Grande L’Association La Lyre est heureuse de vous annoncer un week-end festif et musical ! nLa samedi aura lieu un bal gratuit avec l’orchestre BAILA. De la petite restauration sera disponible sur place. nLe dimanche, pour la première fois dans la région, sera organisée une bourse entièrement dédiée à la musique : ventes d’objets et matériels de musique, instruments, partitions, matériel son & lumière, CDs, Vinyls … nL’après-midi sera placé sous le signe de l’Amitié Musicale avec la venue de plusieurs harmonies. nSeront également présents, tout au long de la journée, des artisans locaux qui exposeront leurs divers talents. nRestauration sur place. denise.consi@gmail.com +33 6 28 34 16 21 Hettange-Grande

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: HETTANGE GRANDE, Moselle Autres Lieu Hettange-Grande Adresse Ville Hettange-Grande lieuville Hettange-Grande Departement Moselle

Hettange-Grande Hettange-Grande Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/hettange-grande/

FÊTE DE L’AMITIÉ MUSICALE – BAL Hettange-Grande 2022-06-04 was last modified: by FÊTE DE L’AMITIÉ MUSICALE – BAL Hettange-Grande Hettange-Grande 4 juin 2022 Hettange-Grande Moselle

Hettange-Grande Moselle