FÊTE DE L'AMITIÉ ET MARCHÉ AUX PUCES 2021-07-04 06:00:00 06:00:00 – 2021-07-04 18:00:00 18:00:00

Raves Vosges Raves

Raves Vosges Raves 6h du matin : installation des exposants

7h début de la vente.Marché aux puces

8h départ de la marche populaire (jusqu’à 15h)

12h repas sous chapiteau (12 €) réservation nécessaire

Restauration rapide toute la journée

Marche populaire parcours d’environ 8 km, un rebus vous sera proposé le long du parcours afin de découvrir notre parcours. didier.masson0@orange.fr +33 6 17 35 49 19 mairie de raves dernière mise à jour : 2021-06-22 par

