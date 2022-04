Fête de l’Amicale Laïque Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Catégories d’évènement: Drôme

Suze-la-Rousse Drôme Suze-la-Rousse Venez assister au spectacle de danse des enfants de l’amicale, vous initier à la sophrologie, jouer à de nombreux jeux de société ou encore admirer les créations des enfants ! Venez aussi rencontrer Nicolas avec son animation de cirque et de magie. contact@amicale-suze-la-rousse.fr http://www.amicale-suze-la-rousse.fr/ Suze-la-Rousse

