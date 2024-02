FÊTE DE L’AMANDIER CARNAVAL DE FAUGÈRES Faugères, samedi 2 mars 2024.

FÊTE DE L’AMANDIER CARNAVAL DE FAUGÈRES Faugères Hérault

Au programme

De 12h00 à 14h00 Petite restauration.

14h30 Départ du défilé de chars (déguisé sur le thème Nature) animé par les TEMPOLOCO BATUCADA CRP.

16h30 Plantation d’amandiers.

17h00 Concours photo « Amandier en Fleurs »

17h30 Apéro.

19h00 Repas Aligot Saucisse, places limitées. Sur réservation.

Toute la journée Buvette et petite restauration.

À l’occasion de la Fête de l’Amandier l’association Faugères l’Échappée Belle, en collaboration avec les autres associations de Faugères, organisent un concours photo amateur sur le thème “Amandier en Fleurs”. Ce concours ouvert à tous comporte une catégorie enfant et une catégorie adulte.

Envoyez votre plus belle photo d’amandier en fleurs par mail à faugereslechappebelle@gmail.com avec votre nom et le titre de votre photo avant le 27/02.

Le jury composé des artistes photographes Louis de Belle (Milan)et Fabien Silvestre Suzor (Bruxelles) ainsi que de deux représentants de toutes les associations faugerolles, remettront le prix surprise aux gagnants (enfant & adulte) le 02/03 à 17 heures au Palais Bacchus de Faugères. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-02

984 Route de Pézenas

Faugères 34600 Hérault Occitanie

L’événement FÊTE DE L’AMANDIER CARNAVAL DE FAUGÈRES Faugères a été mis à jour le 2024-02-19 par OT AVANT-MONTS