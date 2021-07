Fête de l’amande et de l’amandier Alleins, 25 septembre 2021-25 septembre 2021, Alleins.

Fête de l’amande et de l’amandier 2021-09-25 – 2021-09-25 Place de la République à Alleins Place De la République

Alleins 13980 Alleins

Pour sa 6e édition à Alleins, cette fête traditionnelle dans de nombreux villages de Provence, célèbrera l’amande, l’amandier et tous les produits qui découlent de la culture ancestrale de ce fruit si cher aux provençaux.



La manifestation met en valeur l’amandier, ses fruits et les produits dérivés ainsi que des produits régionaux et artisanaux. Elle est organisée sur la place du village.



Des animations gratuites sont proposées en marge des exposants :

– animations pédagogiques,

– ateliers de cuisine et artistiques pour les enfants

– ateliers » bien-être » pour les adultes

– concours de cassage d’amandes..



La Fête est ouverte au public le samedi de 10h à 19h.





Programme détaillé :

au coeur du village, place de la République et dans l’Amandaie



A partir de 10h

Présence d’artisans locaux et du terroir

Exposition variétés d’amandes

Exposition d’artistes

Atelier pour enfants d’arts plastiques

Atelier cuisine et beauté

Concours de cassage manuel d’amande

Défilé de vieux tracteurs



10h30

Conférence au petit couvent chambre d’agriculture

Visite commentée de l’Amandaie

Atelier de boulangerie et pâtisserie animé par Jacki retraité boulanger et son équipe suivi d’une dégustation



12h00

Apéritif offert par la Municipalité

Animation par les Lavandières

Artisan tourneur sur bois

Atelier sur le cuir



19h

Clôture de la 6ème fête de l’Amande et de l’Amandier



Midi restauration sur place et restaurants

