Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Fête de l’Alpage du Mont-Cenis Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Val-Cenis

Fête de l’Alpage du Mont-Cenis Val-Cenis, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Val-Cenis. Fête de l’Alpage du Mont-Cenis 2021-07-18 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-18 18:00:00 18:00:00 Lanslebourg-Mont-Cenis D1006 – Le Mont-Cenis

Val-Cenis Savoie Val-Cenis Savoie Course pédestre autour du lac, messe, ambiance accordéon, repas, spectacle, fabrication du Beaufort, jeux traditionnels, nombreux stands et activités… info@hautemaurienne.com https://www.valcenis.com/ dernière mise à jour : 2021-07-07 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Savoie, Val-Cenis Étiquettes évènement : Autres Lieu Val-Cenis Adresse Lanslebourg-Mont-Cenis D1006 - Le Mont-Cenis Ville Val-Cenis lieuville 45.24152#6.95038