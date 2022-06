Fête de l’Ail des Ours Luant Luant Catégories d’évènement: 36350

Luant 36350 Installée en 2017 au sein de l’école primaire de Luant, la serre pédagogique de 120 m², gérée par l’association l’Ail des Ours, est cultivée par les petits et les grands selon les principes de la permaculture.

Ce lieu pédagogique, labellisé Espace de Vie Sociale depuis 2019, vous ouvre ses portes.

Au programme: 10 h : Assemblée générale

11h : Remise des prix concours artistique « Les Noctules de Luant »

11h30 : Concours pousse d’épines

12h : Pique-nique tiré du sac (apportez vos tables, chaises de camping ou vos couvertures)

14h-17h : Visite de la serre pédagogique

Comme d’habitude, les jeux géants en bois seront présents.

