2023-03-18 10:00:00 – 2023-03-18 17:00:00

Aude Luc-sur-Orbieu Cette année, la famille Fabre vous donne rendez-vous pour une journée autour de l’agroforesterie !

Balade exclusive dans le parc du château, conférences, ateliers, marché pépiniéristes… oenotourisme@famille-fabre.com Luc-sur-Orbieu

