Agrocité, le samedi 3 juillet à 11:30

Programme de la journée : – 12-14h : Disco Salade avec les invendus des magasins bio, en musique, avec Bagneux Environnement et ApprentissageS – 13-14h : Atelier « Invertébrés du jardin » pour les enfants, avec Catherine – 14-16h : Ateliers fabrication de crème solaire et découverte du compostage avec Bagneux Environnement – 14-16h : Répar’Vélo avec l’Hébergerie – 16-17h : Causerie musicale / théatre Autour d’un ver, de et avec Sophie Accaoui, Augustin Mantelet – 17h30-18h30 : Table ronde sur le thème des solutions écologiques face au réchauffement climatique, avec la Ville de Bagneux, AAA, SourouS & ApprentissageS – 20-22h30 : Concerts avec Wadaiko MAKOTO, M.Y.L.E., Vincent Lartaud & Laurent Lam Tout au long de la journée : – Buvette & restauration – Animation autour du four à pain – Vente de produits au fil des saisons, fabriqués par les adhérents de l’Agrocité – Stands associatifs – Visites du jardin – Concours de la plus belle parcelle du jardin – Jeux Informations pratiques : – Entrée libre, événement ouvert à tous les adhérents et non adhérents – Accès par le gymnase Romain Rolland, 8 rue de la Fontaine à Bagneux (Bus 391) – Paiements en espèces uniquement

Entrée mibre

Journée Citoyen.ne.s Climat

Agrocité 23 rue de la Lisette Bagneux 92220 Bagneux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T11:30:00 2021-07-03T22:30:00