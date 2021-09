Duerne Duerne Duerne, Rhône Fête de l’agriculture paysanne Duerne Duerne Catégories d’évènement: Duerne

Rhône

Fête de l’agriculture paysanne Duerne, 2 octobre 2021, Duerne. Fête de l’agriculture paysanne 2021-10-02 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-02 00:00:00 00:00:00 Ferme des 2 Hélices 35 chemin du Fléchet

Duerne Rhône Duerne Visite de ferme, marché paysan, concours de cagettes, buvette et restauration rapide et paysanne, animation enfants, mario tract, interventions artistiques et musicales. +33 4 78 38 33 97 https://rhone.confederationpaysanne.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-15 par

lieuville 45.67755#4.51279