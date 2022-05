Fête de l’Agriculture paysanne du Lot Issepts Issepts Catégories d’évènement: Issepts

Fête de l'Agriculture paysanne du Lot Issepts, 17 septembre 2022, Issepts.

2022-09-17 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-17 23:00:00 23:00:00

Issepts Lot Issepts 15h-19h – Conférence, spectacle, espace enfants, visite de fermes, marché paysan

19h – Apéro en musique

20h – Repas

21h-22h30 – Concert Fête de promotion de l'agriculture paysanne !

Organisée par la Confédération paysanne du Lot et l’ADEAR du Lot, cette fête propose de faire découvrir à toutes et tous à l’occasion des journées du patrimoine l’agriculture paysanne en tant que patrimoine vivant commun. adearlot@orange.fr +33 5 65 34 08 37 15h-19h – Conférence, spectacle, espace enfants, visite de fermes, marché paysan

19h – Apéro en musique

20h – Repas

21h-22h30 – Concert Confédération Paysanne du Lot

Issepts

dernière mise à jour : 2022-05-18

