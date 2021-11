Fête de l’Agriculture Paysanne Arrens-Marsous, 6 novembre 2021, Arrens-Marsous.

Fête de l’Agriculture Paysanne Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2021-11-06 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-06 23:00:00 23:00:00 Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous

La Confédération paysanne, l’ADEAR et l’AFOCG donnent rendez-vous samedi 6 novembre à la salle des fêtes d’Arrens-Marsous, pour fêter ensemble une agriculture avec des paysans nombreux, vivante, diversifiée et respectueuse des terroirs et de ses habitants. L’agriculture paysanne permet en effet à un maximum de paysannes et de paysans réparti.e.s sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier, en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, accessible à tous et toutes, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Cette fête de l’agriculture paysanne sera ainsi l’occasion de rencontrer, d’échanger, débattre, mais aussi faire la fête et déguster de bons produits locaux !

Au programme de cette journée :

15 h 30 – 17 h : projection du film “La part des autres”. L’accès de tous à une alimentation de qualité et durable. En 1960, une promesse a été faite aux femmes et aux hommes de ce pays : celle de les nourrir tous de manière satisfaisante. Cette promesse, le complexe agro-industriel construit pour moderniser l’agriculture, ne l’a pas tenue. C’est un double appauvrissement que l’on observe aujourd’hui, celui des producteurs et celui des consommateurs.

Plus que jamais, l’alimentation, qui est au cœur des échanges humains, possède cette capacité à inclure et à exclure. Elle trace une frontière intolérable entre ceux qui ont le choix et ceux pour qui l’alimentation est source d’angoisse et de honte.

17 h – 18 h 30 : table Ronde – Conférence. La sécurité sociale de l’alimentation avec Emmanuel Marie – paysan boulanger dans le Calvados, membre de la Confédération paysanne.

19 h : Apéro puis repas paysan (15 € entrée – plat- dessert)

20 h 30 : Concert de Hourcad’la, un trio tonique et décalé en provenance de Tarbes qui servira un répertoire à la fois comique et festif. Toute la journée : exposition de la caravane pour le droit des paysans.

Restauration et buvette.

confadear65@orange.fr +33 5 62 95 30 29 http://jeminstallepaysan.org/

La Confédération paysanne, l’ADEAR et l’AFOCG donnent rendez-vous samedi 6 novembre à la salle des fêtes d’Arrens-Marsous, pour fêter ensemble une agriculture avec des paysans nombreux, vivante, diversifiée et respectueuse des terroirs et de ses habitants. L’agriculture paysanne permet en effet à un maximum de paysannes et de paysans réparti.e.s sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier, en produisant sur une exploitation à taille humaine une alimentation saine et de qualité, accessible à tous et toutes, sans remettre en cause les ressources naturelles de demain. Cette fête de l’agriculture paysanne sera ainsi l’occasion de rencontrer, d’échanger, débattre, mais aussi faire la fête et déguster de bons produits locaux !

Salle des fêtes – village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2021-11-02 par