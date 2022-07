FÊTE DE L’AGRICULTURE La Chapelle-Launay La Chapelle-Launay Catégories d’évènement: La Chapelle-Launay

2022-08-27 10:00:00 – 2022-08-28 20:00:00

FÊTE DE L'AGRICULTURE
La Chapelle-Launay
Loire-Atlantique
2 EUR
Nombreuses animations dont concours de labours cantonaux et finale départementale, mini-ferme et courses de Moiss'Batt'Cross.
jeunes.agriculteurs@ja44.fr

