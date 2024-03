Fête de l’agriculture Fête de l’agriculture Écury-le-Repos, samedi 8 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T16:00:00+02:00 – 2024-06-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-09T09:00:00+02:00 – 2024-06-09T19:00:00+02:00

Au quotidien, les Jeunes Agriculteurs construisent, avec leur réseau, des

positions sur des dossiers agricoles et organisent la mobilisation de ses adhérents autour d’actions de revendication et de communication auprès des professionnels ou du grand public.

Notre but aujourd’hui, et depuis toujours, est de mettre en avant les produits de nos régions, de communiquer en toute transparence sur nos pratiques et sur le quotidien de nos agriculteurs et agricultrices, mais également de valoriser l’Agriculture au nom de toutes les structures qu’elles soient de l’amont ou l’aval.

Fête de l'agriculture 51230 Normée Écury-le-Repos 51230 Marne Grand Est

JA51