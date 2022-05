Fête de l’agriculture Exploitation agricole Jean Charles Zwaenepoel Passy Catégories d’évènement: Nièvre

Exploitation agricole Jean Charles Zwaenepoel, le samedi 18 juin à 14:00

L’association “Des Racines et des plaines” vous accueille près de chez vous. Présentation d’animaux, de matériels agricoles anciens, vente de produits locaux, restauration et buvette.

Repas sur réservation

Rencontres, marché de produits locaux, restauration et buvette vous attendent ! Exploitation agricole Jean Charles Zwaenepoel Lieu dit Sourdes 58400 Varennes-les-Narcy Passy Nièvre

2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T19:00:00

