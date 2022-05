Fête de l’accordéon de Luzy Luzy Luzy Catégories d’évènement: Luzy

Nièvre

Fête de l’accordéon de Luzy Luzy, 13 août 2022, Luzy. Fête de l’accordéon de Luzy

du samedi 13 août au lundi 15 août à Luzy

Cette fête fédératrice, où la bonne humeur et le partage sont à l honneur, nous propose une fois de plus un programme très éclectique. Venez passer un ou plusieurs jours en compagnie d’accordéonistes venus de toutes contrées! Pour les adeptes ou les amateurs de danse, vous trouverez aussi votre bonheur grâce aux bal trad ou aux initiations qui vous seront proposées. Musiques folkloriques, danses, masterclass, fabricants d’instruments, il y en a pour tous dans une ambiance festive et familiale. Un rendez-vous estival parfaitement installé. Infos, programme et tarifs sur [http://fetedelaccordeon.com](http://fetedelaccordeon.com)

Tarifs selon stage, concerts ou bals.

Festival | chanson, variétés, musette, musique du monde, jazz, musiques improvisées, jeune public, musique traditionnelle, musique irlandaise, folklorique Luzy Cours Gambetta, 58170 Luzy Luzy Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-13T17:00:00 2022-08-13T23:59:00;2022-08-14T17:00:00 2022-08-14T23:59:00;2022-08-15T17:00:00 2022-08-15T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Luzy, Nièvre Autres Lieu Luzy Adresse Cours Gambetta, 58170 Luzy Ville Luzy lieuville Luzy Luzy Departement Nièvre

Luzy Luzy Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzy/

Fête de l’accordéon de Luzy Luzy 2022-08-13 was last modified: by Fête de l’accordéon de Luzy Luzy Luzy 13 août 2022 Luzy Luzy Luzy

Luzy Nièvre