Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Gironde, Saint-Laurent-Médoc Fête de l’abeille Saint-Laurent-Médoc Saint-Laurent-Médoc Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Laurent-Médoc

Fête de l’abeille Saint-Laurent-Médoc, 11 septembre 2021, Saint-Laurent-Médoc. Fête de l’abeille 2021-09-11 09:30:00 – 2021-09-11 18:00:00

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc Le rucher école de Benon vous invite à sa fête de l’abeille. Des animations, ateliers, dégustations et ventes de miel vous seront proposés tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir de manière ludique le rôle primordial de ces insectes pollinisateurs. Le Parc Naturel Régional tiendra un stand d’informations. Le rucher école de Benon vous invite à sa fête de l’abeille. Des animations, ateliers, dégustations et ventes de miel vous seront proposés tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir de manière ludique le rôle primordial de ces insectes pollinisateurs. Le Parc Naturel Régional tiendra un stand d’informations. +33 5 57 75 18 92 Le rucher école de Benon vous invite à sa fête de l’abeille. Des animations, ateliers, dégustations et ventes de miel vous seront proposés tout au long de la journée. Vous pourrez découvrir de manière ludique le rôle primordial de ces insectes pollinisateurs. Le Parc Naturel Régional tiendra un stand d’informations. drfgrf dernière mise à jour : 2021-09-07 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Laurent-Médoc Autres Lieu Saint-Laurent-Médoc Adresse Ville Saint-Laurent-Médoc lieuville 45.11368#-0.8523