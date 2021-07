Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle RUPT SUR MOSELLE, Vosges FÊTE DE L’ABEILLE Rupt-sur-Moselle Rupt-sur-Moselle Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE

Vosges

FÊTE DE L’ABEILLE Rupt-sur-Moselle, 22 août 2021, Rupt-sur-Moselle. FÊTE DE L’ABEILLE 2021-08-22 10:00:00 10:00:00 – 2021-08-22 18:00:00 18:00:00 Rucher des Avolets 15 route de Lépange

Rupt-sur-Moselle Vosges Rupt-sur-Moselle Le Rucher des Avolets vous convie à sa désormais traditionnelle fête de l’abeille et de la biodiversité.

Au programme : de nombreux stands, vidéo live de la ruche, dégustation de miels, restauration et glaces au miel sur place et sur réservation préalable (menu à 15 €), conférences, expositions et visites. +33 6 09 06 12 83 Rucher des Avolets dernière mise à jour : 2021-07-27 par OT BUSSANG / BHV

Détails Catégories d’évènement: RUPT SUR MOSELLE, Vosges Autres Lieu Rupt-sur-Moselle Adresse Rucher des Avolets 15 route de Lépange Ville Rupt-sur-Moselle lieuville 47.9593#6.62608