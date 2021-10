Gelos Gelos Gelos, Pyrénées-Atlantiques Fête de l’abeille et du miel Gelos Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Fête de l’abeille et du miel Gelos, 9 octobre 2021, Gelos. Fête de l’abeille et du miel 2021-10-09 10:00:00 – 2021-10-09 16:00:00

Gelos Pyrénées-Atlantiques Gelos FETE DU MIEL

Ne manquez pas la fête du miel organisée par le Rucher-Ecole du Béarn samedi 9 octobre de 10h à 16h.

➡ Au programme : vente de miel, atelier fabrication de pièges à frelons asiatiques, rencontre avec les apiculteurs, présentation d’une ruche.

Concours de pain d’épices ou de gâteau au miel.

dernière mise à jour : 2021-09-30

