Dozulé Dozulé Calvados, Dozulé Fête de l’Abeille et du Miel Dozulé Dozulé Catégories d’évènement: Calvados

Dozulé

Fête de l’Abeille et du Miel Dozulé, 19 septembre 2021, Dozulé. Fête de l’Abeille et du Miel 2021-09-19 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19

Dozulé Calvados Dozulé La commune de Dozulé, dynamique, responsable et soucieuse des enjeux liés au développement durable, propose une nouvelle édition de sa traditionnelle Fête de l’Abeille et du Miel.

De nombreuses animations autour des abeilles, de la ruche, du miel, des plantes mellifères… vous seront proposées. Venez découvrir, apprendre, comprendre et devenir acteur du bien-être de notre planète tout en vous amusant en famille dans un cadre magnifique: le Parc de Silly. La commune de Dozulé, dynamique, responsable et soucieuse des enjeux liés au développement durable, propose une nouvelle édition de sa traditionnelle Fête de l’Abeille et du Miel.

De nombreuses animations autour des abeilles, de la ruche, du miel,… +33 2 31 79 21 34 La commune de Dozulé, dynamique, responsable et soucieuse des enjeux liés au développement durable, propose une nouvelle édition de sa traditionnelle Fête de l’Abeille et du Miel.

De nombreuses animations autour des abeilles, de la ruche, du miel, des plantes mellifères… vous seront proposées. Venez découvrir, apprendre, comprendre et devenir acteur du bien-être de notre planète tout en vous amusant en famille dans un cadre magnifique: le Parc de Silly. dernière mise à jour : 2021-07-30 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dozulé Autres Lieu Dozulé Adresse Ville Dozulé lieuville 49.22979#-0.04301