Fête de l’abeille et de l’environnement Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière, dimanche 15 septembre 2024.

Fête de l’abeille et de l’environnement Écomusée du Perche Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Conférences, exposition, extraction de miel, gastronomie, ventes de matériels apicoles et de miels.

Jeux et animations pour petits et grands.

En partenariat avec l’union Apicole Ornaise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-15 10:30:00

fin : 2024-09-15 18:00:00

Écomusée du Perche Prieuré de Sainte-Gauburge

Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie accueil@ecomuseeduperche.fr

