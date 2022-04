Fête de l’abeille et de la nature Lanildut Lanildut Catégories d’évènement: Finistère

Fête de l'abeille et de la nature Hangar du Tromeur Anse Saint Gildas Lanildut

2022-05-22

Exposition d'une ruche vitrée par l'association Reppi, atelier de construction d'un hôtel à insectes, démonstration de cuisine aux algues et au miel, échange de boutures, grainothèque et distribution de graines dans le cadre de l'opération "Fleurissons nos rues" organisée par le réseau "Patrimoines de Bretagne", démonstration de travail sur osier par l'association Gwechall ha Breman, intervention de l'auteur Hervé Guirriec autour de ses ouvrages sur le patrimoine végétal breton et animation enfants…

mairie@lanildut.bzh +33 2 98 04 30 05 http://www.lanildut.fr/

