Fête de l’abeille et de la biodiversité Fougerolles-Saint-Valbert, dimanche 19 mai 2024.

Venez célébrer la nature et ses merveilles à l’occasion de deuxième Fête de l’Abeille et de la Biodiversité, qui se tiendra le dimanche 19 mai de 10h à 19h dans le magnifique écrin de l’ermitage de Saint-Valbert.

En effet, à l’occasion de la journée internationale de l’abeille, des exposants seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs produits locaux. Des apiculteurs passionnés vous guideront dans le merveilleux monde des abeilles et vous présenteront leurs techniques d’élevage de reines ainsi que leurs moyens de lutte contre le frelon asiatique, afin de sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par ces insectes.

Les artistes et artisans d’art viendront agrémenter la fête avec leurs créations originales autour de la nature. La fanfare de Fougerolles Saint Valbert animera même une partie de la journée en musique.

La Fête de l’Abeille et de la Biodiversité sera donc une belle occasion pour les visiteurs de découvrir les richesses de la nature, de rencontrer des producteurs locaux passionnés et de soutenir leur savoir-faire traditionnel. Un événement à ne pas manquer pour tous les amoureux de la nature ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 10:00:00

fin : 2024-05-19 19:00:00

L’Ermitage

Fougerolles-Saint-Valbert 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté lermiteenfete@gmail.com

